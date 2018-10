Iran: Rohani, non temiamo sanzioni Usa

TEHERAN, 14 OTT - Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha affermato oggi che le sanzioni americane che entreranno in vigore il 4 novembre non avranno alcuni impatto sulla Repubblica islamica. "Gli Usa - ha detto Rohani - hanno già intrapreso ogni possibile azione contro l'Iran e il popolo non deve essere preoccupato dalle nuove iniziative di Washington". Il 4 novembre diventeranno operative le sanzioni sul settore energetico e bancario iraniano da parte degli Stati Uniti dopo il ritiro di Washington dall'accordo sul nucleare annunciato nel maggio scorso dal presidente Donald Trump. Nell'ultimo anno la valuta iraniana è precipitata ad un quarto del suo valore precedente e lo stesso Rohani è stato accusato dalle fazioni conservatrici del regime di avere responsabilità nella crisi economica, che il presidente imputa invece alle pressioni esercitate dall'amministrazione americana.