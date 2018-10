Da Canada 50mln dollari a Unrwa

WASHINGTON, 13 OTT - Il Canada ha stanziato 50 milioni di dollari di finanziamenti per l'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente. Una decisione che segue quella degli Usa di ritirare il loro contributo di 350 milioni di dollari all'anno all'agenzia.