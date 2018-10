Emiliano, al Niaf apoteosi pane Altamura

BARI, 12 OTT - "Siamo nel Marriot di Washington, questo è l'albergo dove si terrà il gran gala del Niaf, la più potente organizzazione degli italo-americani degli Stati Uniti. La Puglia è Regione d'Onore del 2018 e come vedete hanno brandizzato tutto, gli spazi della hall, le sale, persino le porte degli ascensori con alcuni simboli pugliesi come la basilica di Santa Croce di Lecce, i taralli, i Trulli, le olive, le orecchiette, Polignano a Mare, i vicoli di Vieste, Castel del Monte": comincia così il video diffuso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dalla capitale Usa dove si terrà il gala Niaf. "Oggi - dice - sarà l'apoteosi del pane di Altamura perché verrà premiata una delle aziende più importanti che fattura milioni esportando questo prodotto Dop in tutto il mondo. Insomma questo albergo grandissimo è tutto brandizzato 'Puglia' per questo evento così speciale. Stiamo promuovendo la nostra regione in America al massimo livello possibile, è proprio il caso di dire: weareinpuglia a Washington".