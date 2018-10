Mauro Battocchi ambasciatore in Cile

ROMA, 2 OTT - Mauro Battocchi è il nuovo Ambasciatore d'Italia in Cile. Laureato in Economia all'Università Bocconi di Milano, con un master in politiche pubbliche presso l'Università di Princeton, l'Ambasciatore Battocchi è nato in Trentino-Alto Adige ed ha una passione per lo sci e la montagna. In oltre 25 anni di carriera, ha lavorato nella sezione finanziaria del Consolato italiano a Bonn (1995-1999), ha guidato la sezione economica dell'Ambasciata italiana a Tel-Aviv (1999-2002) ed è stato a capo del desk per la promozione del commercio e investimenti al ministero degli Affari esteri a Roma (2003-2008). In Italia è stato Direttore per gli Affari istituzionali internazionali del Gruppo Enel, dal 2008 al 2012. Nel suo ultimo incarico all’estero è stato Console Generale a San Francisco e successivamente Consigliere diplomatico del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.