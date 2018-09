Benalla in un selfie con pistola in mano

PARIGI, 25 SET - Nuove imbarazzanti rivelazioni sul caso di Alexandre Benalla. Secondo il sito d'inchiesta Mediapart, l'ex bodyguard del presidente Emmanuel Macron, indagato per le violenze del primo maggio a Parigi, posò in un selfie in cui stringe una pistola in mano. Nello scatto visibile sui social network, che secondo il giornale online risale al 28 aprile 2017 - all'uscita di un comizio durante la campagna presidenziale di Macron nella zona di Poitiers -, sono presenti altre tre persone, due uomini e una donna. Una foto che mette in dubbio la versione ufficiale secondo cui, all'epoca, Benalla non era ancora titolare di un regolare porto d'armi, che avrebbe invece ottenuto molto più tardi, quando il candidato di En Marche fu eletto alla presidenza. Nessun commento, per ora, da parte dell'Eliseo.