Usa: Trump vedrà Rosenstein giovedì

WASHINGTON, 24 SET - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vedra' il deputy attorney general (viceministro della Giustizia) Rod Rosenstein giovedi', al suo rientro a Washington da New York. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders in una nota. "Alla richiesta del deputy attorney general Rod Rosenstein, (Rosenstein) e il presidente Trump hanno avuto una conversazione per discutere le recenti notizie di stampa", si legge nella nota della Casa Bianca, "Poiche' il presidente si trova all''Assemblea Generale dell'Onu e ha una fitta agenda con leader di tutto il mondo, si incontreranno giovedi' quando il presidente rientrera' a Washington".