India: nasce database degli stupratori

NEW DELHI, 22 SET - L'India ha lanciato un registro nazionale dei condannati per violenza sessuale, NDSO National Database Sexual Offenders. Un comunicato stampa del Ministero degli Interni informa che, contemporaneamente al database, per rafforzare la sicurezza delle donne indiane è stato lanciato anche il portale cybercrime.gov.in, dove si potranno segnalare tutti i contenuti online legati alla pedofilia, agli abusi sui minori o che mostrino esplicitamente violenze sessuali o stupri.Il registro, che sarà accessibile alle forze dell'ordine e agli inquirenti, ma non al pubblico per ragioni di privacy, conta oltre 440 mila schede di persone già condannate: oltre ai nominativi, contiene le foto, l'indirizzo, le impronte digitali, e il codice Dna di tutte le persone precedentemente condannate. E' il tentativo del governo di dotarsi di un ennesimo strumento per contrastare il fenomeno in aumento: una ricerca della Thompson Reuters Foundation, lo scorso giugno, ha definito l'India il paese più pericoloso al mondo per le donne.