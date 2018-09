Libia: in Sicilia Conferenza di novembre

ROMA, 12 SET - L'Italia vuole organizzare in Sicilia "simbolicamente" la Conferenza sulla Libia per la prima metà di novembre "in una terra che vuole simboleggiare la mano tesa al di là del Mediterraneo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi riferendo sulla Libia alle Commissioni Esteri di Camera e Senato. Come sede della Conferenza fino ad ora si era parlato di due ipotesi, la Sicilia, appunto, ma anche Roma.