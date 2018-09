Vienna, dl doppio passaporto non pronto

BOLZANO, 7 SET - La commissione di esperti, che si riunisce oggi a Vienna, non presenterà il disegno di legge sul doppio passaporto per i sudtirolesi. Lo precisa il governo Kurz. La commissione è composta da tecnici del ministero degli interni e degli esteri che elaboreranno un parere. Seguiranno - spiega il portavoce del ministero degli esteri Peter Guschelbauer all'Apa - contatti con la giunta provinciale a Bolzano e con il governo a Roma. Non esiste per il momento un calendario. "Sarà un processo piuttosto lungo", aggiunge Guschelbauer.