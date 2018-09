Libia: Unsmil conferma riunione domenica

IL CAIRO, 6 SET - L'Unsmil ha confermato di aver creato "una hotline per i gruppi presenti nell'incontro di martedì per segnalare violazioni del cessate il fuoco" in Libia. La missione dell'Onu inoltre ha confermato che "domenica ci sarà un secondo incontro per discutere il rafforzamento del cessate-il-fuoco ed esaminare il meccanismo di monitoraggio". Le conferme su queste due informazioni circolate su media libici sono state fornite all'ANSA in un messaggio da Sausan Ghosheh, portavoce Unsmil.