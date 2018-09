Prima paura dei tedeschi? Donald Trump

BERLINO, 06 SET - Di che cosa hanno paura i tedeschi oggi? Innanzitutto di Donald Trump. È quello che emerge dal tradizionale rapporto sulle paure dei tedeschi - pubblicato ogni anno su mandato della R+V Versicherung - secondo il quale la politica del presidente americano sarebbe il primo motivo di paura della gente, che nomina lui nel 69% dei casi, in Germania. Al secondo posto, c'è l'ansia per una possibile sovraesposizione del paese ai migranti, con un 63% (+6% rispetto all'anno scorso). Molto presente anche la paura che i politici non siano capaci di gestire le difficoltà del momento, 61% (è addirittura il 48% a ritenere le politiche attuali manchevoli o insufficienti). In forte calo la paura del terrorismo, citato dal 59% (- 12% rispetto all'anno scorso). Resta forte la pura per l'eurocrisi, 58%. Il campione costituito da 2300 cittadini tedeschi, sopra i 14 anni.