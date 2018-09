Libia:Parigi insiste,elezioni entro anno

PARIGI, 6 SET - "In appoggio alle Nazioni Unite e al fianco dei suoi partner, la Francia è determinata a lavorare al proseguimento del processo politico e all'organizzazione di elezioni entro la fine dell'anno" in Libia, "seguendo il piano d'azione delle Nazioni Unite": è quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri di Parigi. "Chi cerca di ostacolare il processo politico - aggiunge Parigi - dovrà rispondere dei propri atti".