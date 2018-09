Trump: il Nyt consegni subito la talpa

WASHINGTON, 6 SET - "Se l'alto funzionario dell'amministrazione anonimo e senza spina dorsale esiste, il New York Times deve consegnarlo o consegnarla al governo immediatamente per questioni di sicurezza nazionale": lo afferma Donald Trump su Twitter, riferendosi alla lettera aperta anonima contro il presidente Usa pubblicata sul quotidiano. Il tycoon avanza anche l'ipotesi che in realta' "il cosiddetto alto funzionario non esista realmente" e sia solo "un altra fonte falsa".