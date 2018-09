Passeggeri volo Emirates in quarantena

NEW YORK, 5 SET - Un volo Emirates in quarantena all'aeroporto Jfk di New York dopo che molti passeggeri, si sono sentiti male. Emirates Airlines afferma che si tratta di circa 10 i passeggeri del volo EK203 da Dubai a New York. In un tweet, la compagnia aerea precisa che "all'arrivo, come precauzione", i passeggeri malati sono stati assistiti dalle autorità sanitarie locali. "Tutti gli altri" passeggeri saranno sbarcati a breve. La sicurezza dei nostri clienti è la priorità", precisa la compagnia aerea. Il volo partito da Dubai è atterrato a New York alle 9.18 del mattino. I passeggeri malati sono stati sottoposti a esami da parte delle autorità del Centers for Diseases Control and Prevention. L'allarme - secondo ricostruzioni iniziali dei media Usa - sarebbe scattato in volo, quando almeno due persone sarebbero state colpite da febbre e decine di altre avrebbero iniziato a tossire: il pilota preoccupato avrebbe quindi allertato le autorità.