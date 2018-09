Libraio alle Maldive, migliaia di cv

ROMA, 5 SET - Gestire una libreria per turisti dentro un lussuoso resort alle Maldive: un lavoro da sogno per tanti, evidentemente, tanto che per questa posizione sono arrivate in brevissimo tempo migliaia di candidature da 40 diversi Paesi. Tra queste, riferisce il Guardian, addirittura quella di un addetto stampa della Casa Bianca. Disposto a quanto pare a rinunciare a una paga non indifferente a favore di un lavoro senz'altro meno stressante. L'annuncio per la posizione è diventato virale dopo essere stato pubblicato la scorsa settimana dalla società Ultimate Library, che fornisce raccolte di libri a destinazioni turistiche in tutto il mondo. "La retribuzione è irrisoria - spiega il proprietario Philip Blackwell - ma i benefit non hanno eguali". Con la speranza di lasciare un grigio ufficio per trasferirsi a lavorare tra palme e spiagge, hanno dunque inviato i loro curricula migliaia di persone, dai 18 agli 83 anni. Anche se la posizione è soltanto a tempo: tre mesi e poi un nuovo libraio prenderà il posto.