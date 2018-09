May, sospetti russi sono agenti del Gru

LONDRA, 5 SET - Theresa May ha affermato oggi ai Comuni che i due sospetti russi accusati per l'avvelenamento nervino di Serghiei e Yulia Skripal a Salisbury in marzo, indicati oggi dalla polizia britannica con i nomi di Aleksandr Petrov e Ruslan Boshirov, sono ritenuti dal governo di Londra "agenti del Gru", l'intelligence militare di Mosca. "Solo la Russia aveva mezzi tecnici e movente per condurre l'attacco", ha detto la premier. "Abbiamo avuto ragione a indicare (fin da marzo) lo Stato russo come responsabile", ha aggiunto.