Casa Bianca:invenzioni in libro Woodward

WASHINGTON, 5 SET - "Questo libro non è altro che storie inventate, molte da ex dipendenti scontenti, dette per fare sembrare il presidente negativamente": così la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders replica al nuovo libro del reporter del Watergate, Bob Woodward. Nella nota la presidenza rivendica i "successi senza precedenti" di Donald Trump, anche se qualche volta con modi non convenzionali, e si dice sicura che "nessuno può batterlo nel 2020".