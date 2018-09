Onu conferma accordo su tregua a Tripoli

IL CAIRO, 4 SET - "Sotto gli auspici" dell'inviato speciale dell'Onu in Libia, Ghassan Salamé, "un accordo per il cessate il fuoco è stato raggiunto e firmato oggi per porre fine a tutte le ostilità, proteggere i civili, salvaguardare la proprietà pubblica e privata e riaprire l'aeroporto di Mitiga": lo scrive l'Unsmil in un tweet sintetizzando l'intesa raggiunta fra le milizie. L'intesa di oggi "non punta a risolvere tutti i problemi della sicurezza della capitale della Libia: cerca un accordo quadro sul modo di iniziare ad affrontare tali questioni", si afferma in un altro tweet.