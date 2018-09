Rajasthan, smartphone a donne più povere

NEW DELHI, 04 SET - Vasundhara Raje, la premier del Rajasthan, ha annunciato che tutte le donne del suo stato appartenenti a famiglie il cui reddito sia sotto il livello di povertà riceveranno un telefono cellulare: lo scrive il quotidiano Hindustan Times. I telefoni saranno dotati di connessione internet gratuita per accedere direttamente ai vantaggi previsti dal Bhamashas Yojana, un ambizioso programma di incentivi pubblici che mira al miglioramento della condizione femminile, lanciato in Rajasthan nel 2008. Il programma prevede, tra l'altro, incentivi economici, e sostegno per l'avvio di microattività imprenditoriali. Grazie ai telefonini, dotati di un'applicazione molto diffusa in India che li trasforma in carte di credito prepagate, le donne, che raramente dispongono di conti correnti, bancari o postali, potranno utilizzare, con un clic, le somme accreditate a loro favore dal programma di governo.