Media, raid del governo su regione Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 4 SET - Sono cominciati oggi i raid aerei governativi siriani sulla regione di Idlib al confine con la Turchia come preparazione all'offensiva di terra, annunciata da settimane, contro l'ultima roccaforte anti-regime nella Siria occidentale. Lo riferiscono media siriani e fonti locali, affermando che gli attacchi aerei per il momento si concentrano nell'area di Jisr ash Shughur, a ovest del capoluogo di Idlib. Raid sporadici sono in corso anche tra Hama e Idlib. (ANSAmed).