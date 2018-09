'Chemntiz libera da nazi',folla concerto

BERLINO, 3 SET - Migliaia di persone si sono radunate a Chemnitz per il concerto, al grido di "Chemnitz Nazifrei!", ("Chemnitz libera dai nazi"). "Say it loud, say it clear, refugees are welcome here!", ha gridato la folla, guidata da alcuni giovani che hanno preso la parola sul palco. Gli organizzatori si aspettano ventimila persone, e sono trentamila le adesioni annunciate su Facebook. Proprio sul social network è possibile seguire il concerto-manifestazione in diretta.