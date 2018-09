Francia: lotteria per salvare patrimonio

PARIGI, 3 SET - Al via in Francia il 'Lotto del patrimonio' per salvare i monumenti a rischio. A caccia di risparmi per risanare il bilancio pubblico, l'amministrazione guidata dal presidente, Emmanuel Macron, lancia oggi l'iniziativa dopo l'annuncio nel maggio scorso al castello Voltaire appena restaurato di Ferney, al confine franco-svizzero. Presieduto dal giornalista star della divulgazione in tv, Stéphane Béarn, una sorta di Piero Angela francese, il 'Lotto del Patrimonio', a cui si accompagna anche una sorta di 'Gratta e Vinci', ambisce a finanziare le spese di ristrutturazione di quei monumenti che i comuni non riescono ad addossarsi da soli. In totale, sono 18 i luoghi che verranno sostenuti in modo prioritario. Tra questi, anche una fortezza ottocentesca, una minuscola isola bretone, la casa dello scrittore Aimé Cesaire in Martinica e un acquedotto romano. Prevista anche una lotteria con biglietti a 15 euro organizzata in occasione delle Giornate del Patrimonio. Parigi stima introiti tra i 15 e i 20 milioni di euro.