Russia: il 53% contro riforma pensioni

MOSCA, 03 SET - Il 53% dei russi si dice pronto a protestare contro la proposta di riforma delle pensioni che prevede un aumento dell'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini: è quanto emerge da un sondaggio del centro demoscopico Levada. Un mese fa un sondaggio simile mostrava che il 37% dei russi era pronto a scendere in piazza, mentre il 53% si diceva contrario. Vladimir Putin ha ammorbidito la proposta di legge in un discorso in diretta tv mercoledì scorso promettendo che le donne sarebbero andate in pensione a 60 anni e non a 63 come previsto precedentemente dal progetto del governo. Ieri migliaia di persone hanno manifestato in tutta la Russia contro la riforma. A Mosca si sono radunati 10.000 simpatizzanti del Partito Comunista. Altre dimostrazioni, organizzate dal dissidente Alexiei Navalni, sono in programma domenica prossima.