Chelsea Manning via satellite a Sydney

SYDNEY, 3 SET - Pochi giorni dopo l'annuncio che non avrebbe ottenuto il visto australiano in tempo per una programmata partecipazione all'Antidote Festival, l'ex talpa di Wikileaks Chelsea Manning ha ricevuto una standing ovation, dopo aver parlato in collegamento satellitare, ieri sera all'evento all'Opera House di Sydney. L'ex soldato analista di intelligence, condannato a 35 anni per violazione della legge sullo spionaggio per aver passato a Wikileaks quasi 750 mila documenti militari classificati, ha scontato sette anni di carcere duro durante i quali ha completato la transizione di genere, cambiando il nome da Bradley a Chelsea, finche' l'allora presidente Barack Obama, ha commutato la pena concedendole così la libertà. Ieri sera ha discusso questioni di sicurezza nazionale e di privacy, ha parlato della sua storia come analista di intelligence nelle guerre in Iraq e in Afghanistan, e di questioni gay e trans.