India: trovati corpi 14 neonati sepolti

NEW DELHI, 2 SET - Gli scheletri di 14 tra neonati e feti sono stati trovati e disseppelliti questa mattina in un lotto di terreno incolto, in un quartiere della periferia a sud di Calcutta. Lo rivela la polizia locale, si legge sul sito online dell'agenzia di stampa indiana PTI News. I macabri resti erano contenuti in due borse, tutti avvolti, separatamente, in buste di plastica. Secondo quanto raccontato dalla polizia, l'agghiacciante scoperta è stata fatta dagli operai di una ditta di costruzioni che sta avviando i lavori di bonifica nel terreno, recentemente acquistato da un'impresa edile per costruirvi un condominio. Il commissario di polizia Rajeev Kumar, che si è precipitato sul luogo non appena ricevuta la denuncia, ha detto di sospettare l'esistenza di un racket di aborti clandestini nella zona e che tutto il quartiere verrà accuratamente setacciato nelle prossime ore.