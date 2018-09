Brexit: Barnier,fine negoziati per 15/11

ROMA, 2 SET - "Tenendo conto dei tempi necessari per la ratifica dell'accordo da parte dei parlamenti britannici ed europei, dobbiamo chiudere i negoziati da qui a metà novembre". Lo ha detto il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, in un'intervista alla Faz, confermando l'ipotesi di una possibile breve estensione dei colloqui con il Regno Unito che ufficialmente dovrebbero concludersi entro il vertice Ue del 18 ottobre. "Ciò di cui abbiamo bisogno non è il tempo ma decisioni politiche", ha aggiunto Barnier che già venerdì scorso dopo l'incontro con il negoziatore britannico Dominic Raab a Bruxelles aveva ventilato la possibilità di uno slittamento a novembre dell'intesa.