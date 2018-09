Brexit: May esclude compromessi

ROMA, 2 SET - Theresa May rifiuterà di essere costretta ad accettare compromessi sul suo piano per la Brexit che non siano nell'interesse nazionale: lo ha sottolineato la stessa premier britannica in un intervento pubblicato oggi sul Sunday Telegraph. Il piano, come è noto, è quello concordato dal Gabinetto di Londra il 6 luglio scorso a Chequers, che prevede una uscita 'soft' del Paese dall'Ue. "Non sarò spinta ad accettare compromessi sulle proposte di Chequers che non siano nel nostro interesse nazionale", ha scritto May aggiungendo che non "cederà" alle richieste di un secondo referendum sull'accordo che verrà raggiunto con Bruxelles. Dopo l'accordo di Chequers, che ha portato alle dimissioni di due ministri, sono stati fatti "veri progressi" nei negoziati, ha aggiunto. Venerdì scorso il capo negoziatore Ue Michel Barnier aveva detto che è "possibile raggiungere un accordo" sulla Brexit in ottobre.