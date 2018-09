Londra: accoltellata ventenne

ROMA, 1 SET - Ancora sangue sulle strade di Londra: una ragazza sulla ventina è stata accoltellata questa mattina poco dopo le 10:00 (le 11:00 in Italia) in un quartiere nord della capitale. La giovane è stata trasportata in ospedale con una eliambulanza ma non è in pericolo di vita, riporta il Mail online. Finora la polizia non ha eseguito alcun arresto. Non si conoscono le cause dell'aggressione.