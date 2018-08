Camera ardente McCain, Trump l'assente

WASHINGTON, 31 AGO - Camera ardente oggi alla Rotunda di Capitol Hill per la salma del senatore repubblicano John McCain, un onore riservato solo ai grandi personaggi americani come John F. Kennedy o Rosa Parks. Grande assente il suo nemico Donald Trump, che non è stato invitato ad alcuna cerimonia funebre nel rispetto della volontà dello stesso McCain. Il presidente era rappresentato dal suo vice Mike Pence, dal capo del Pentagono Jim Mattis, dal chief of staff John Kelly e dal suo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. Presenti anche l'attorney general Jeff Sessions e il suo vice Rod Rosenstein, l'ex segretario di stato Henry Kissinger e l'attore Warren Beatty. Non sono mancati i momenti di commozione, come quando l'anziana madre del senatore, che ha 106 anni, ha confortato la nipote Meghan tenendole la mano. Ora la camera ardente è aperta al pubblico, mentre domani si terranno i funerali nella cattedrale di Washington.