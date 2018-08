Germania: sondaggio, record Afd al 17%

BERLINO, 31 AGO - Consensi record per la destra oltranzista di Alternative fuer Deutschland, in Germania, dove stando a un sondaggio della Zdf, il Politbarometer, il partito di Alexander Gauland e Alice Weidel raggiungerebbe il 17%. Un traguardo già segnato, in realtà, da qualche altro istituto demoscopico in queste settimane. Stando al rilevamento, l'Unione raggiunge il 31%, l'Spd il 18%, i Liberali e la Linke l'8 e i Verdi il 14%.(ANSA)