Sondaggio, crolla popolarità Trump

WASHINGTON, 31 AGO - A quasi due mesi dalle elezioni di Midterm, Donald Trump crolla al livello di approvazione più basso della sua presidenza, con il 60% che boccia la sua performance come presidente. Il 53%, inoltre, lo disapprova "fortemente". Solo il 36% del campione approva l'operato del tycoon. E' quanto emerge da un sondaggio Abc/Washington Post pubblicato oggi e realizzato tra il 26 e il 29 agosto, nella settimana dopo le condanne di Paul Manafort, ex capo della campagna elettorale del tycoon, e di Michael Cohen, suo ex avvocato personale. Il sondaggio mostra anche la maggioranza degli intervistati sostiene l'indagine del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate (63%) e pensa che Trump non dovrebbe licenziare l'attorney generale Jeff Sessions (64%). Infine, il 49% degli americani pensa che il Congresso dovrebbe iniziare la procedura di impeachment di Trump, mentre il 46% è contrario.