Moavero, solidarietà non troppo tardi

VIENNA, 30 AGO - "Chiediamo la solidarietà dei Paesi Ue e speriamo ancora che la solidarietà arrivi, prima o poi, e speriamo che non sia troppo tardi". Così il ministro degli Esteri Moavero Milanesi, in una conferenza stampa, al termine della sessione del consiglio permanente dell'Osce, di cui l'Italia è presidente di turno. "Quanto sappiamo essere accaduto ai migranti è veramente terribile, il dramma della gente, non lo dobbiamo dimenticare", ha aggiunto.