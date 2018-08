Putin smorza impopolare riforma pensioni

MOSCA, 29 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin ha ammorbidito la riforma delle pensioni, che si è rivelata molto impopolare in Russia facendo calare i consensi al capo del Cremlino, riducendo l'aumento dell'età pensionabile per le donne (da 63 a 60 anni, a regime) ma ha lasciato invariato l'aumento a 65 anni per gli uomini, pur introducendo alcuni correttivi per i primi che subiranno gli effetti dei cambiamenti. "L'obiettivo è garantire la stabilità finanziaria del sistema pensionistico per il futuro", ha detto Putin parlando alla nazione in tv. "Una decisione difficile ma necessaria per la sicurezza del Paese". Gli emendamenti arrivano dopo un crollo nei rating di Putin ('solo' il 67% dei russi approva il suo operato, ben lontano dai picchi di oltre l'80% precedenti alle elezioni), un'ondata di proteste in tutto il Paese e a pochi giorni dalle manifestazioni indette dal Partito Comunista (il 2 settembre) e dall'oppositore Alexei Navalny (il 9). "Vi sto chiedendo di capire", ha detto Putin ai cittadini russi.