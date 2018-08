California abolisce cauzione imputati

NEW YORK, 29 AGO - La California diventa il primo stato Usa ad abolire la cauzione in denaro per gli imputati in attesa di processo. La svolta e' arrivata per favorire un sistema che tratti ricchi e poveri allo stesso modo. La misura, gia' firmata dal governatore Jerry Brown, entrerà in vigore dall'ottobre del 2019. "Oggi - ha detto Brown - la California riforma il suo sistema di cauzione in modo che ricchi e poveri siano trattati allo stesso modo". Secondo la riforma, saranno ora i tribunali locali a decidere chi tenere in prigione o meno in attesa di processo, sulla base del pericolo che un imputato puo' rappresentare per la sicurezza pubblica. Secondo quanto scrive Cnn, il sistema della cauzione e' stato spesso soggetto a critiche perche' tende ad alimentare le disuguaglianze. Chi e' in grado di pagare esce rapidamente di prigione, chi non puo' permetterselo resta dietro le sbarre in attesa di processo.