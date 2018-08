Venezuela: soldati Brasile al confine

ROMA, 29 AGO - Il Brasile ha annunciato che ha inviato i soldati al confine con il Venezuela per "garantire il rispetto della legge e l'ordine pubblico" mentre continua l'esodo di migranti che cercano di lasciare il Paese colpito dalla crisi. Lo riporta la Bbc online. La decisione del governo segue i recenti scontri nella città di confine di Pacaraima tra i residenti ed i venezuelani in fuga. In un messaggio alla nazione trasmesso in diretta tv, il presidente del Brasile Michel Temer ha detto ieri che la "tragica" situazione del Venezuela minaccia la pace in Sud America. Milioni di venezuelani hanno già abbandonato il Paese a causa dell'iperinflazione e della carenza di cibo e medicinali.