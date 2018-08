Macron, io contro Orban-Salvini? Giusto

PARIGI, 29 AGO - In visita in Danimarca, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto agli attacchi di Viktor Orban e Matteo Salvini affermando che i due "hanno ragione" a vederlo come il loro "principale avversario" in Europa sul capitolo migranti. "Non cederò niente ai nazionalisti - ha rincarato rispondendo ai giornalisti al seguito - e a quelli che predicano odio. Se hanno voluto vedere nella mia persona il loro principale avversario, hanno ragione".