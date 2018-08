Unhcr, 4 mln di bambini senza istruzione

ROMA, 29 AGO - Nel mondo sono quattro milioni i bambini rifugiati che non frequentano la scuola, in aumento di mezzo milione in un solo anno. È quanto emerge dal rapporto "Turn the Tide: Refugee Education in Crisis" pubblicato oggi dall'agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr). Il dossier evidenzia che nonostante gli sforzi di governi, Unhcr e partner, l'iscrizione dei bambini rifugiati a scuola non riesca a tenere il passo con la crescente popolazione di rifugiati. A fine 2017, si calcolavano oltre 25,4 milioni di rifugiati nel mondo, di cui 19,9 milioni sotto il mandato dell'Unhcr. Più della metà, il 52%, erano minori e di questi 7,4 milioni in età scolare. Solo il 61% dei bambini rifugiati frequenta la scuola primaria, rispetto al 92% dei bimbi nel mondo.