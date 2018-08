Parigi apre centro accoglienza, proteste

PARIGI, 29 AGO - Proteste di abitanti del XVIII arrondissement di Parigi, a poca distanza da Montmartre, contro l'apertura di un centro di accoglienza per migranti questa mattina, una decisione presa senza consultare i residenti del quartiere, che si sono mobilitati contro l'iniziativa. Il centro dovrebbe aprire nella rue des Poissonniers, in una ex palestra appartenente alla RATP, l'azienda dei trasporti, ed ospitare da questa mattina un centinaio di migranti. I residenti della zona assicurano di non essere stati né consultati né avvertiti. Stessa versione da parte del sindaco dell'arrondissement, Eric Lejoindre, che afferma di non essere stato informato: "sono d'accordo con l'iniziativa - ha dichiarato a Le Parisien - ma bisogna discuterne con gli abitanti e le organizzazioni".