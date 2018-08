Arriva a Rio portaelicotteri Atlantico

ROMA, 28 AGO - Acquistata a febbraio dal Regno Unito per 84 milioni di sterline, la nave portaelicotteri Atlantico è giunta nel weekend a Rio de Janeiro, in Brasile, diventando la più grande nave della flotta della Marina brasiliana. Come riferisce il quotidiano brasiliano O Globo, la nuova ammiraglia, prima nave del suo genere nella flotta del Paese, è lunga più di duecento metri ed è in grado di trasportare 806 fucilieri di marina, oltre al suo equipaggio composto da 432 membri. Può anche gestire 18 velivoli, fino a sette contemporaneamente. Tirata lentamente da rimorchiatori, la nave ha gettato l'ancora questo fine settimana alla base navale Arsenal de Marinha di Rio. Il nuovo mezzo riempirà il vuoto lasciato dalla portaerei Sao Paulo, in fase di disattivazione. Il viaggio in Brasile è iniziato il 1 agosto, con scalo a Lisbona, in Portogallo.