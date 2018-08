Londra violenta: accoltellato 30enne

ROMA, 28 AGO - Un uomo sulla trentina è stato accoltellato la notte scorsa durante una rissa nel quartiere londinese di Camden (nord): lo riporta il Daily Mail. Non si hanno notizie ufficiali delle condizioni dell'uomo, ma secondo il tabloid le sue ferite sono potenzialmente mortali. L'attacco è avvenuto verso l'1:30 (le 2:30 in Italia) e la polizia è ancora sul posto. Ieri un ragazzino di 16 anni è stato accoltellato in pieno giorno nel quartiere londinese di Walthamstow (nordest). Il giovane non è in pericolo di vita. Durante il fine settimana, invece, un uomo sulla ventina è stato accoltellato a morte accanto ad un poster della polizia contro l'uso dei coltelli. Dall'inizio dell'anno Londra è stata teatro di 101 omicidi.