Francia: si dimette ministro Ecologia

PARIGI, 28 AGO - Il ministro della Transizione ecologica francese, Nicolas Hulot, ha annunciato questa mattina ai microfoni di France Inter che lascerà il governo, avendo ormai la sensazione che l'ecologia non sia una priorità. Hulot ha affermato di non aver ancora avvertito il premier Edouard Philippe né il presidente Emmanuel Macron: "E' una decisione fra me e me". Aggiungendo poi che la sua azione ha permesso soltanto "piccoli passi" in campo ambientale e di essersi sentito "solo" sui temi ambientali: "non voglio più mentire - ha aggiunto - sono temi che condizionano tutti gli altri. Continuiamo a mantenere un modello economico responsabile di tutti i disordini climatici".