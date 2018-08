Grecia: sos acqua e elettricità a Hydra

ROMA, 27 AGO - Le autorità greche hanno dichiarato lo stato di emergenza per l'isola di Hydra, a un'ora di nave da Atene, colpita da un blackout che ha anche bloccato l'approvvigionamento di acqua. Secondo i media greci, il guasto si è verificato ieri mattina, e ha costretto il piccolo ospedale locale a funzionare con i gruppi elettrogeni, così come diverse attività economiche. Una nave della Marina ha portato acqua, mentre sono attesi sull'isola - chiusa alle automobili e negli anni meta di molte celebrità come Sophia Loren, Richard Burton, Mick Jagger, Keith Richards, Pink Floyd, Joan Collins, Jackie O. e Leonard Cohen, che qui visse - due generatori d'emergenza. Non è ancora stata chiarita la causa del guasto.