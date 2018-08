Usa: sabato funerale McCain a Washington

NEW YORK, 27 AGO - I funeral di John McCain si terranno sabato prossimo, il 1mo settembre, nella cattedrale di Washington, mentre la sepoltura è attesa il giorno successivo. Una camera ardente sarà allestita mercoledì in Arizona e venerdì nella Capitol Rotunda nella capitale americana. Lo comunica il suo staff. La Capitol Rotunda è l'area del Capitol Hill descritta come il suo "cuore simbolico e fisico". Più di 30 persone hanno avuto lo stesso privilegio della camera ardente alla Capitol Rotunda, un gesto riservato ai "cittadini più rilevanti", da quando la pratica è iniziata nel 1852 dopo la morte di Henry Clay, ex speaker della Camera e senatore del Kentucky. McCain sarà il tredicesimo ex senatore a cui sarà garantito lo stesso onore.