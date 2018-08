Iran: anglo-iraniana torna in cella

LONDRA, 26 AGO - E' tornata in carcere dopo tre giorni di permesso Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la donna anglo-iraniana, condannata a 5 anni al termine di un controverso processo per 'spionaggio' e detenuta dall'aprile del 2016, malgrado gli appelli alla clemenza e alla scarcerazione di Londra. Lo ha reso noto il marito della donna, Richard Ratcliffe, il quale auspicava che il congedo di tre giorni avrebbero portato alla libertà permanente per la donna. Ma le speranze sono diventate nulle quando oggi le autorità iraniane hanno comunicato che la moglie doveva tornare in carcere al tramonto. La campagna a favore della liberazione della donna, dipendente della Thomson Reuters Foundation, ha diffuso giovedì scorso le foto di Zaghari-Ratcliffe mentre abbraccia la figlioletta di 4 anni, Gabriella, durante il suo rilascio temporaneo.