Polizia vigila a Carnevale Notting Hill

ROMA, 26 AGO - Il Carnevale di Notting Hill, il più grande festival di strada del Regno Unito, simbolo e celebrazione della Londra multietnica, è iniziato oggi sotto una pioggia battente che comunque non scoraggerà, secondo gli organizzatori, le oltre un milione di persone attese per l'evento di due giorni. Lo riportano i media britannici. Scotland Yard ha rafforzato le misure di sicurezza con controlli a tappeto in seguito agli episodi di violenza registrati a Londra negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime 48 ore dove si sono registrate 5 sparatorie e un uomo è stato ucciso a coltellate nella località di Deptford. L'evento di due giorni viene sorvegliato dal più alto numero di poliziotti in sei anni, con circa 13.000 agenti schierati in strada.