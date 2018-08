Camera ardente di McCain in Arizona

ROMA, 26 AGO - La camera ardente per John McCain si terrà in Arizona e alla Capitol Rotunda, l'area del Capitol Hill descritta come il suo "cuore simbolico e fisico". Il senatore, scomparso a 81 anni, sarà poi sepolto ad Annapolis, capitale del Maryland. Lo riportano i media americani, citando alcune fonti repubblicane. Più di 30 persone hanno avuto lo stesso privilegio della camera ardente alla Capitol Rotunda, un gesto riservato ai "cittadini più rilevanti". Inoltre, in onore del senatore repubblicano, bandiera a mezz'asta a Capitol Hill.