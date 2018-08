Prima donna giapponese pilota Top Gun

TOKYO, 25 AGO - Per la prima volta in Giappone una donna è diventata pilota di aerei da combattimento nella forze di Auto difesa. Lei si chiama Misa Matsushima, ha 26 anni, ed è arrivata prima del suo corso in un gruppo composto da quattro uomini. Alla stampa ha raccontato che il suo era un sogno coltivato da quando era una studentessa delle elementari. Poi la decisione arrivò quando vide il film 'Top Gun' con il protagonista Tom Cruise, e decise di voler volare sugli aerei supersonici, malgrado il divieto allora imposto alle donne. Fu soltanto nel 1993, infatti, che il ministero della Difesa giapponese eliminò le restrizioni che non consentivano al personale femminile di partecipare alle operazioni militari di trasporto aereo o alle spedizioni di soccorso.