Incendio in hotel in Cina, 19 morti

ROMA, 25 AGO - Sono salite a 19 le vittime di un incendio scoppiato in un hotel della città di Harbin, nella Cina nord-orientale. Il bilancio è stato aggiornato dal governo locale. Le fiamme sono divampate nel Beilong Hot Spring Hotel, nell'area resort Isola del sole di Harbin, che conta 5 milioni di abitanti ed è la seconda città più grande del nord est. L'incendio è scoppiato poco dopo le 4 e mezza del mattino (ora locale) e ha coinvolto l'hotel, che è un edificio di quattro piani fatto di mattoni e calcestruzzo. Sono servite più di tre ore per spegnere le fiamme. In campo, un centinaio di vigili del fuoco e 30 mezzi. Secondo il dipartimento provinciale dei vigili del fuoco, 18 persone sono rimaste ferite e 70 evacuate.