Papa in Irlanda, pregherà per abusati

ROMA, 25 AGO - Papa Francesco partirà oggi per l'Irlanda per un viaggio di due giorni in occasione dell'Incontro Mondiale delle Famiglie. Il volo papale lascerà l'aeroporto di Roma Fiumicino alle 8,15. A Dublino il Papa sarà accolto dalle autorità politiche ed ecclesiastiche del Paese. I momenti salienti della giornata sono l'incontro con le autorità al Dublin Castle, la visita alla Cattedrale dove pregherà per le vittime della pedofilia e, la sera, la Festa delle Famiglie al Croke Stadium. Prevista nel pomeriggio anche una visita al Centro dei Cappuccini che aiutano i senzatetto di Dublino.