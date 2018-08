Libia:attacco Isis a checkpoint, 4 morti

IL CAIRO, 23 AGO - Uomini armati "che potrebbero appartenere all'Isis" hanno "sgozzato" quattro elementi delle forze di sicurezza a un posto di blocco nell'ovest della Libia. Lo riferisce il sito Alwasat citando una fonte ufficiale. I jihadisti hanno attaccato verso le 8 di stamattina la postazione "Ein Kaam" a Zliten, ha precisato il direttore della sicurezza della città, il generale Mohamed Bouhagar. Nell'attacco, condotto a piedi, sono rimasti feriti anche altri tre uomini della forze di sicurezza, ha riferito ancora il generale sottolineando che é stato decretato lo stato di massima allerta e la strada costiera fra Zliten e Homs é stata bloccata. Si tratta dell'arteria che da Tripoli porta a Misurata. L'Isis ha colpito in Libia a più riprese, fra l'altro a Tripoli contro la commissione elettorale in maggio e un tribunale a Misurata l'anno scorso.Dopo essere stato scacciato nel 2016 dalla sua 'capitale' libica creata a Sirte, lo Stato islamico si starebbe riorganizzando nel deserto e in città settentrionali.